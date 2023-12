Jeffinho, ex-Botafogo, marca, Lyon vence fora de casa e larga a lanterna

Graças a um gol de Jeffinho, aos 40 do segundo tempo, o Lyon venceu o Monaco, por 1 a 0, nesta sexta-feira (15/12), fora de casa, no Stade Louis II. O jogo foi pela 16ª rodada da Liga Francesa. O brasileiro, revelado pelo Botafogo e que defende o clube francês desde o início do ano andava em baixa. Mas entrou aos 39 minutos e, no primeiro toque na bola, mandou para a rede. Foi seu primeiro tento na competição. Assim, o atacante que o Fogão busca o seu retorno (vale lembrar que Lyon e Botafogo pertencem a John Textor e isso facilita o negócio), lava a alma.

O resultado foi excepcional para o Lyon, o time alcançou a segunda vitória seguida e largou a lanterna, pelo menos de forma provisória. Afinal, foi aos 13 pontos, em 16º (à frente de Lorient, 12; e Clermont, 11). Mas ainda na zona de rebaixamento. O Monaco parou nos 30 pontos. Assim, perdeu a chance de assumir a vice-liderança. Mas não perderá a terceira posição ao fim da rodada.

Monaco melhor

Mais efetivo ofensivamente, o Monaco criou as melhores oportunidades no primeiro tempo, as principais com Balogun. O atacante norte-americano deu uma finalização para ótima defesa de Anthony Lopes e uma cabeçada para fora. Já o Lyon, só chegou com um perigo mínimo em cobranças de falta que passaram longe. Ainda assim, mesmo com o time da casa com 60% de posse e 11 finalizações a duas) o Lyon sustentou o empate no primeiro tempo.

Jeffinho marca er Lyon vence

No segundo tempo, nada mudou: Monaco em cima. Um chute na trave de Camara foi o lance mais perigoso dos primeiros 15 minutos, ratificando a superidade monegasca. Aos 22, mais uma vez Balogun obrigou o goleiro português Anthony Lopes a fazer grande defesa, evitando que o Lyon ficasse atrás do placar. Contudo, quem não faz leva. E com assinatura de reservas. Aos 40 minutos, Maitland-Niles foi ao fundo pela direita e tocou para a conclusão de Jeffinho, que acabara de entrar no lugar do inofensivo Nuanmah

Jogos da 16ª rodada do Francês

Sexta (15/12)

Monaco 0x1 Lyon

Sábado (16/12)

Le Havre x Nice – 13h

Lens x Reims – 17h

Domingo (17/12)

Nantes x Brest – 9h

Toulouse x Rennes – 11h

Metz x Montpellier – 11h

Lorient x Strasbourg – 11h

Olympique x Clermont – 13h05

Lille x PSG – 16h45

