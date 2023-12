Richarlison marca em vitória do Tottenham na Premier League

O Tottenham chegou a segunda vitória consecutiva na Premier League com direito a gol de Richarlison na partida de abertura da 17ª rodada da competição. Nesta sexta-feira (15), os Spurs bateram o Nottingham Forest por 2 a 0, fora de casa, e seguem na briga pelas primeiras posições da liga inglesa. Além do brasileiro, que balançou a rede nos acréscimos da primeira etapa, o meia Kulusevski ampliou para os visitantes após falha do goleiro Turner em uma saída de bola da equipe mandante no estádio City Ground.

Dessa maneira, o Tottenham segue na quinta posição, mas chegou aos mesmos 33 pontos do Manchester City, em quarto. Além disso, a diferença para o líder Liverpool diminuiu para quatro pontos. Mas, todos os concorrentes diretos do clube londrino ainda vão entrar em campo nesta rodada e podem ampliar a vantagem.

Por outro lado, o Nottingham Forest ocupa a 16ª posição, com 14 pontos, e pode perder uma posição para o Everton. A vantagem para o Luton Town, em 18º lugar, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, é de apenas cinco pontos. Além disso, todos os concorrentes diretos ainda entram em campo nesta rodada.

O Tottenham fez um bom primeiro tempo e contou com gol marcado por Richarlison para levar a vantagem de 1 a 0 para o vestiário. No entanto, o gol do brasileiro, de cabeça, saiu apenas nos acréscimos após uma primeira etapa onde os visitantes tiveram o maior controle do jogo e domínio da posse de bola. O Nottingham, por outro lado, tentou segurar o empate, mas não conseguiu evitar a ação do Pombo.

Na volta do intervalo, o Nottingham Forest foi para cima e conseguiu levar perigo ao gol adversário. Mas, após bom cruzamento pela direita, Elanga estava em posição de impedimento antes de mandar a bola para a rede e o gol de empate foi anulado. A boa atuação dos donos da casa, no entanto, durou apenas 15 minutos e o Spurs ampliou a vantagem com Kulusevski. O meia aproveitou uma falha do goleiro Turner e finalizou de dentro da área para encaminhar o triunfo do Tottenham.

Porém, a vitória chegou a ser ameaçada quando Bissouma foi expulso aos 25 minutos, após revisão do VAR. O volante deu uma entrada desproporcional na direção do joelho do adversário e foi mais cedo para o vestiário. Assim, o Nottingham foi para cima e na melhor oportunidade, acertou a trave em finalização de Neco Williams já nos acréscimos da partida.

Jogos da 17ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/12)

Nottingham Forest 0x2 Tottenham

Sábado (16/12)

Bournemouth x Luton Town – 12h

Chelsea x Sheffield – 12h

Manchester City x Crystal Palace – 12h

Newcastle x Fulham – 12h

Burnley x Everton – 14h30

Domingo (17/12)

West Ham x Wolverhampton – 11h

Brentford x Aston Villa – 11h

Arsenal x Brighton – 11h

Liverpool x Manchester United – 13h30

