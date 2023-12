Comentarista da Band é demitido após acusações de racismo

O comentarista Farid Germano Filho foi demitido, nesta sexta-feira (15), da Band do Rio Grande do Sul. A demissão aconteceu um dia depois dele ser acusado de racismo durante um programa ao vivo na TV. Na altura, ele imitou sons de macaco, numa provocação que fez ao Internacional. O apelido racista é dado, pejorativamente, aos torcedores colorados por parte de seus rivais.





O momento que gerou as acusações de racismo aconteceu durante o programa ‘Os Donos da Bola’, quando o comentarista fez uma provocação em referência à derrota do Inter para o Mazembe, em 2010, pelo Mundial de Clubes. Após uma matéria que relembrava os 13 anos do vexame colorado, Farid sentou-se no chão e imitou o goleiro congolês Kidiaba, que comemorou assim os gols do Mazembe naquela altura, em tom debochado. Entretanto, Farid fez sons de macaco em meio a esta provocação.

Logo após o fim do programa, as imagens viralizaram nas redes sociais e causaram indignação em muitos torcedores, principalmente do Internacional. Aliás, a própria direção da Band gaúcha se indignou e considerou que o ato foi mesmo de racismo, demitindo o comentarista nesta sexta. Nas redes sociais, Farid postou uma mensagem se desculpando, declarando não ser racista, mas que fez sons que podem ser caracterizadas como tal.

Até o começo da noite desta sexta, a Band não se pronunciou oficialmente, mas retirou a edição do programa de seu canal do YouTube.

