Derrota no Mundial de Clubes custa cargo de técnico do León

O confronto com o Urawa Reds nesta sexta-feira (15), pelo Mundial de Clubes, foi o último do técnico argentino Nicolás Larcamón como treinador do León. A decisão, oficializada em comunicado do clube mexicano através de seus canais oficiais, veio junto com o agradecimento a Larcamón e sua respectiva comissão técnica.

Todavia, houve também um tom de crítica nas palavras que foram inseridadas no comunicado do León. Isso porque, ao fim da nota, o clube se disse “envergonhado pela forma que a equipe deixa o torneio mais importante” de sua história. Além disso, pontua que a representação do México “deve recuperar sua mística, identidade, vocação e valentia’ caracaterísticas da identidade desejada.

Apesar do revés em si gerar uma repercussão impactante, fato é que os números gerais angariados por Nicolás Larcamón em 2023/2024 também impactaram na decisão. Em 23 jogos entre Mundial de Clubes, Apertura da Liga MX e Leagues Cup, foram oito vitórias, sete empates e oito reveses. Quando se soma a temporada passada, de sua chegada, a estatística de 41 compromissos é refletida em 20 triunfos, dez resultados de igualdade e 11 derrotas.

O profissional de 39 anos iniciou sua trajetória como treinador na Venezuela, dirigindo o Anzoátegui, antes de rumar para outro país sul-americano, o Chile. Lá, trabalhou em Antofagasta, Hucahipato e Curicó Unido em funções que chamaram a atenção do futebol mexicano. Com isso, ele trabalhou por três temporadas no Puebla até acertar sua ida para o León, em novembro do ano passado.

