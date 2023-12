Valencia x Barcelona: escalações e onde assistir

Em duelo que coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos ruins na temporada, Valencia e Barcelona se enfrentam, neste sábado (16), às 17h, no Estádio de Mestalla, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Ambos times vêm de jogos consecutivos sem vitória e precisam dar uma resposta para seus torcedores.

Como chega o Valencia

O Valencia faz uma campanha de meio de tabela e está na 11ª posição, com 19 pontos. Os Morcegos querem ampliar a distância para a zona de rebaixamento que no momento é de nove pontos, para pensar em objetivos maiores no decorrer da temporada. A equipe vem de uma derrota por 1 a 0 para o Getafe, fora de casa, e terá que superar um dos candidatos ao título neste sábado para encerrar uma sequência de quatro partidas sem vitória.

Além disso, o técnico Rubén Baraja terá problemas na escalação e não poderá contar com o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista e o meia Javi Guerra. Ambos estão suspensos devido a expulsões durante a derrota para o Getafe na rodada passada.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona enfrenta um momento complicado. Apesar de brigar na parte de cima da tabela, o clube catalão vem de duas derrotas seguidas na temporada e se distanciou da briga pelo título da LaLiga. Assim, os culés aparecem na quarta posição, com 34 pontos, sendo sete a menos que o surpreendente líder Girona.

Por fim, para o jogo deste sábado, o técnico Xavi não poderá contar com o zagueiro Iñigo Martínes e o meio-campista Gavi, que continuam no departamento médico. Além deles, o goleiro Ter Stegen também está em recuperação de lesão e ficará de fora.

Valencia x Barcelona

17ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 15/12/2023, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio de Mestalla, em Valência (ESP)

Valencia: Mamardashvili; Correia, Mosquera, Diakhaby, Yarek; Pepelu, Vázquez, Fran Pérez, Foulquier; Diego López, Hugo Duro. Técnico: Rubén Baraja.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Christensen, João Cancelo; De Jong, Gundogan, Pedri; Lamine Yamal, João Félix, Lewandowski. Técnico: Xavi.

Onde assistir: Star+

