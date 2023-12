Al Ahly esteve no caminho dos últimos dois brasileiros campeões mundiais

Diante do bilionário Al-Ittihad, o Al Ahly mostrou organização tática e que conhece bem o Mundial de Clubes. Afinal, essa é a nona participação da equipe egípcia no torneio. Curiosamente, o clube africano esteve no caminho dos dois últimos brasileiros que ergueram o troféu da competição. O Corinthians, em 2012, e o Internacional, em 2006, algo que pode animar o torcedor do Fluminense.

Em 2006, o Colorado mediu forças com o Al Ahly na semifinal do torneio. Na ocasião, os comandados de Abel Braga venceram por 2 a 1, com gols de Alexandre Pato e Luiz Adriano. Dias depois, a equipe gaúcha surpreendeu o mundo do futebol ao derrotar o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e cia e ficou com o troféu. Dessa forma, anos depois, em 2012, o Timão, do técnico Tite, avançou à final daquela edição ao vencer o time africano por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero.

Nem sempre é sinal de título

Em 2020, o Palmeiras de Abel Ferreira teve muitas dificuldades diante do adversário e perdeu por 3 a 2, na disputa de terceiro lugar, nos pênaltis. No ano seguinte, porém, o Alviverde venceu por 2 a 0, com tentos de Dudu e Raphael Veiga, entretanto ficou com o vice-campeonato ao ser derrotado pelo Chelsea, da Inglaterra.

Na última edição, em fevereiro deste ano, os egípcios perderam para o Real Madrid na semifinal. Nesse sentido, na disputa pelo terceiro lugar, o Al Ahly reencontrou um brasileiro e fez um jogo equilibrado contra o Flamengo. No fim, 4 a 2 para o Rubro-Negro, com gols de Pedro (2) e Gabigol (2). Contra times brasileiros, a equipe africana soma cinco jogos, com uma vitória (nos pênaltis) e quatro derrotas.

