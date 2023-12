Chelsea x Sheffield United: escalações e onde assistir

Em má fase, o Chelsea recebe o Sheffield United neste sábado (17), às 12h, no Stamford Bridge, em Londres, pela 17ª rodada da Premier League. Os Blues venceram apenas uma partida nas últimas cinco disputadas e precisam superar o lanterna do Campeonato Inglês para sonhar com uma recuperação na liga nacional.

Como chega o Chelsea

Os Blues vêm de duas derrotas seguidas na Premier League e precisam dar uma resposta para seus torcedores neste sábado. Na 12ª posição, com 19 pontos, o Chelsea está com apenas 10 de vantagem para o Z3, e 14 abaixo da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Além disso, o técnico Mauricio Pochettino segue com uma série de baixas no elenco. Robert Sanchez, Reece James, Cucurella, Chilwell, Chukwuemeka, Chalobah e Ugochukwu, lesionados, desfalcam a equipe neste sábado.

Como chega o Sheffield United

Por outro lado, o Sheffield é o clube com a pior campanha da Premier League e está em último lugar, com apenas oito pontos. No entanto, a equipe tem motivos para sonhar com uma recuperação. O time vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Brentford na rodada passada e pode subir duas posições em caso de triunfo diante do Chelsea.

Mas, assim como os donos da casa, o Sheffield conta com uma extensa lista de desfalques. Davies, Basham, Egan, Davier e Brewster estão lesionados, enquanto Robinson cumpre suspensão.

Chelsea x Sheffield United

17ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 15/12/2023, às 12h (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Chelsea: Sánchez, Cucurella, Silva, Badiashile, Colwill, Caicedo, Fernández, Gallagher, Palmer, Mudryk e Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino

Sheffield United: Foderingham; Bogle, Ahmedhodzic, Trusty, Lowe; McAtee, Norwood, Souza, Hamer, Archer; McBurnie. Técnico: Paul Heckingbottom

Onde assistir: ESPN e Star+

