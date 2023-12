Ancelotti está perto de renovar contrato com o Real Madrid, diz jornal espanhol

O técnico Carlo Ancelotti está cada vez mais longe de assumir a Seleção Brasileira. Afinal, segundo a imprensa espanhola, o treinador está muito feliz no Real Madrid, que vai se reunir com o italiano nos próximos dias para falar sobre o futuro.

De acordo com o jornal “Marca”, Ancelotti está feliz em Madri e está disposto a seguir nos Blancos. No fim de novembro, a imprensa local dizia que a intenção era chegar a um acordo até o fim de 2023 para estender o vínculo. Agora, a notícia é que o presidente Florentino Pérez deve sentar-se com o treinador em breve. Dessa forma, o destino pode ser selado.

Vale lembrar que Ancelotti tem vínculo até o fim da temporada atual, em junho de 2024. Neste sentido, ele poderia assinar um pré-contrato em janeiro com qualquer clube ou seleção. No caso, o Brasil é quem sonha com o italiano. Assim, ele chegaria antes da Copa América.

Ainda segundo o “Marca”, Carlo Ancelotti não tem compromisso nenhum com a CBF. O treinador sentiu-se atraído com o projeto apresentado pela CBF e mostrou-se animado com a possibilidade de dirigir a pentacampeã mundial na Copa do Mundo de 2026.

Por outro lado, Ednaldo Rodrigues, que foi afastado do cargo de presidente da CBF, garante ter um acerto com Ancelotti. Diante do imbróglio na Confederação Brasileira de Futebol, o futuro segue indefinido. Neste momento, Fernando Diniz, que comanda o Fluminense, é o treinador interino da Seleção Brasileira. Seu contrato, porém, vale até o meio de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.