Oeste anuncia retorno de ‘Messi Black’, ex-Palmeiras, para disputa do Paulista

Retornou ao Oeste para se tornar um dos líderes do Oeste nas últimas temporadas. Foi o artilheiro da Série B do Brasileiro de 2017 e quase conduziu a equipe de Barueri ao acesso.

Mazinho ficou no clube até em 2020, ano em que a equipe sofreu o rebaixamento no Paulistão e foi lanterna da Série B do Brasileiro. Nesta passagem, deixou a desejar. Afinal, não balançou as redes em 29 partidas.