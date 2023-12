Vasco contrata filho de Paulo Pelaipe para auxiliar Alexandre Mattos

O Vasco anunciou nesta sexta-feira a contratação de Rodrigo Pelaipe. O executivo vai trabalhar diretamente com Alexandre Mattos no futebol do Cruz-Maltino na montagem do elenco e no dia a dia vascaíno. Dessa forma, ele será uma espécie de supervisor.

Rodrigo trabalhou com Alexandre Mattos no Athletico-PR, clube onde os dois estavam. Além disso, o supervisor de 31 anos passou por Grêmio, Corinthians e Ferroviária (SP).

Graduado em Business e Marketing na ESPM, Rodrigo Pelaipe é certificado em Gestão Esportiva pela Conmebol e pelo Valencia, da Espanha, e em Análise de Desempenho e Mercado pela CBF. Outro nome contratado foi Rodrigo Dias, que será diretor da base.

Rodrigo é filho de Paulo Pelaipe, experiente executivo do futebol brasileiro. Paulo, inclusive, passou pelo próprio Vasco em 2018, na gestão Alexandre Campello.

Enquanto isso, o Cruz-Maltino segue em busca de reforços e de reformular o elenco visando a temporada 2024. Nesta sexta-feira, o clube encaminhou a renovação do zagueiro Maicon, que fez grande final de temporada na campanha que livrou o Cruz-Maltino de mais um rebaixamento para a Série B.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.