Soteldo despista sobre possível saída: ‘Sou jogador do Santos’

O atacante venezuelano Soteldo despistou sobre uma possível saída do Santos para 2024. Nesta semana, o jogador participou de uma premiação em seu país de origem, convidado que foi após a boa temporada que fez com a camisa do Peixe. No evento, a ‘Gala FUTVE’, ele negou que tenha se despedido do clube após o rebaixamento, quando chegou a postar uma mensagem lamentando-se pela queda para a Série B do Brasileirão.

De fato, Soteldo interessa ao Boca Juniors, da Argentina, que promete fazer uma oferta após a eleição presidencial do clube, neste fim de semana. Ainda assim, o venezuelano sustenta que continua vinculado ao Santos. De acordo com o jogador, é seu empresário que irá se preocupar, neste fim de ano, com o futuro.

“A verdade é que sou jogador do Santos e só penso nisso. Agora, vou aproveitar as minhas férias e o meu representante vai ter trabalho. Aquilo não foi uma despedida. Para mim, é uma carta sobre o que passou, pedindo desculpas, mas não é uma despedida”, afirmou.

Dono do maior salário do Santos, em torno de R$ 450 mil mensais, Soteldo poderá encontrar dificuldades no próximo ano. Afinal, o rebaixamento do Peixe para a Série B fará o clube ter uma queda brusca em seu orçamento. Assim, pagar salários vultosos a seus jogadores será muito mais difícil. Seja como for, o atleta permanece sob contrato com o clube até dezembro de 2027.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.