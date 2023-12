Impasse salarial emperra possível troca entre Corinthians e Santos

A possível troca entre Ivan, do Corinthians, e Lucas Braga, do Santos, está encontrando um impasse. A questão salarial se torna um empecilho para o Peixe, que terá uma importante queda de orçamento em 2024. Assim pagar, os vencimentos do goleiro, atualmente sem chances no Corinthians, poderá ser inviável: Ivan recebe R$ 140 mil mensais no Timão.

Dessa forma, um acerto entre Corinthians e Santos poderá depender do Timão aceitar pagar uma parte do salário do goleiro. Mas isto não fazia parte da negociação previamente feita, o que poderá complicar sua contratação pelo Peixe. O clube praiano ainda não sabe se poderá manter João Paulo, titular da posição, para 2024. O jogador recebeu uma sondagem do Grêmio e, aliás, é um dos salários mais altos da folha: R$ 280 mil mensais.

No caso de Lucas Braga, o Corinthians não teria grandes problemas para bancar o salário do atacante do Santos. Ele recebe R$ 60 mil, o que, aliás, não está fora da realidade santista para 2024. Mas o próprio jogador entende que seu ciclo na Vila Belmiro pode ter terminado. Pela equipe, ele disputou precisamente 200 partidas nos últimos quatro anos.

Dessa forma, os próximos dias serão decisivos para que o Santos se retire de vez da negociação ou tente outras bases para fechá-la. Em todo caso, o Corinthians tem interesse em Lucas Braga e poderá avançar com uma proposta diferente, caso o negócio com Ivan não prossiga.

