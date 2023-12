Flamengo avança por De la Cruz e terá reunião com meia no fim de semana

Nicolás de la Cruz está muito perto de tornar-se jogador do Flamengo. O Rubro-Negro avançou bastante pela contratação do uruguaio e tem otimismo pelo acerto neste fim de semana. Afinal, os dirigentes do clube carioca estarão reunidos com o atleta e seus representantes.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, está em Montevidéu desde quinta-feira. Nesta sexta-feira, o diretor executivo Bruno Spindel foi mais um a viajar para o Uruguai. Segundo 0 “ge”, a dupla encontrará com Paco Casal e Sebastian Taborda, empresários de De la Cruz. Dessa forma, a expectativa é de uma conversa final, seja para um acerto ou para encerrar as tratativas. O meia participará da negociação.

O Flamengo pagará 16 milhões de dólares (quase R$ 80 milhões) para contar com o jogador do River Plate (ARG). O clube argentino faz jogo duro e não aceita negociar o jogador. Diante disso, o time da Gávea pagará a quantia à vista, já que o valor corresponde à multa rescisória. Assim, não existe a possibilidade dos Millonarios aceitarem ou recusarem a saída do meio-campista.

De la Cruz ouviu gostou do projeto que ouviu do Flamengo, que promete o tratar como um dos principais atletas do continente. A equipe carioca precisou vencer a concorrência do próprio River Plate, que fez de tudo para o jogador renovar, além de clubes do Oriente Médio. No meio do ano, o Al-Duhail (QAT) tentou levar o uruguaio, mas não conseguiu.

As próximas horas prometem ser decisivas em busca do primeiro reforço para 2024. O desejo do Flamengo é que, sendo confirmado, Nico de la Cruz esteja na reapresentação do elenco, no dia 8 de janeiro.

