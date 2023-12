Vasco amplia contrato de Ramón Díaz até dezembro de 2025

O Vasco acertou a ampliação de contrato do técnico Ramón Díaz. O vínculo, que ia até o final de 2024, se estende para dezembro de 2025. Uma cláusula no acordo, aliás, permite a extensão até 2027 caso as partes estejam de acordo. As informações são do portal “Uol”.

A comissão técnica de Ramón Díaz também permanece no clube: Emiliano Díaz, seu filho e auxiliar; Osmar Ferreyra e Juan Romanazzi, demais auxiliares; Diego Pereira, o preparador físico; e Damian Paz, o analista de desempenho.

Ramón Díaz já tem mantido contato com o novo diretor de futebol, Alexandre Mattos, para o planejamento da temporada de 2024. Além da indicação de reforços, há a questão dos jogadores em fim de contrato em 2023.

O desejo do treinador e da diretoria é a de que o Vasco mude de patamar e brigue na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, após um verdadeiro drama onde se livrou do rebaixamento na última rodada.

O técnico teve uma garantia da 777 Partners de que o time terá um bom investimento para a montagem do elenco. Por contrato, no ato da compra da SAF, está previsto um aporte de R$ 250 milhões em 2024.

