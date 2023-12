Manchester City x Crystal Palace, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 11h

Manchester City e Crystal Palace jogam neste sábado (16/12) pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será às 12h (de Brasília) e será no Etihad Stadium, em Manchester. Atual tricampeão, o City, que vem tropeçando nas últimas rodadas, é o quarto colocado, com 33 pontos e tem de vencer ou periga ver o líder Liverpool desgarrar. Já o Crystal, que tem John Textor como dono da SAF (assim como ocorre no Botafogo e no Lyon) tem 16 pontos, em 15º lugar.

Esta partida terá a cobertura especial da Voz do Esporte. Que abre as transmissões a partir das 11h, sob o comando de Cesar Tavares, que estará também na narração da partida.