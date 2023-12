Clube russo rejeita oferta inicial do Vasco pelo zagueiro Junior Alonso

A primeira oferta do Vasco para contar com Junior Alonso a partir de 2024 não agradou ao Krasnodar, da Rússia. O clube que detém os direitos econômicos do zagueiro de 30 anos considerou que os valores apresentados pelo Cruz-Maltino foram baixos. Afinal, os russos esperam quantia maior para recuperar, ao menos, parte do montante investido. A informação é do “O Globo”.

Na ocasião, desembolsaram cerca de 8 milhões de euros (o equivalente, hoje, a R$ 43 milhões) para tirar o paraguaio do Atlético-MG, em 2022. À época, quem o levou para o Galo foi justamente o atual novo diretor esportivo do Gigante da Colina, Alexandre Mattos. O dirigente, inclusive, definiu o defensor como o primeiro alvo no mercado de olho em reforçar o elenco do técnico Ramón Díaz, de contrato renovado.

Nos últimos dias, Junior Alonso chegou a postar uma imagem sua a caminho do Brasil, em seu perfil oficial no Instagram. O episódio animou os torcedores na web, suscitando possível desfecho positivo nas negociações. Porém, até o momento, não houve acerto. As conversas do Cruz-Maltino com o Krasnodar devem seguir acontecendo em busca de um acordo.

Nessa semana, o setor defensivo do Vasco perdeu uma peça. Com o fim do vínculo, Robson não atingiu a meta estipulada por contrato, nem teve bom desempenho, e e vai deixar o time carioca, retornando ao Nice, da França, que detém os direitos econômicos do atleta. Por outro lado, a diretoria já encaminha a renovação de Maicon, peça-chave do setor, que terminou o ano como titular ao lado de Medel.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.