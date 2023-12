Botafogo inaugura loja oficial em General Severiano. Veja imagens

O Botafogo aproveitou o dia ensolarado no Rio para celebrar a inauguração da loja oficial de General Severiano, na manhã deste sábado (16). O espaço ficou mais de dois anos sem operar, passou por obras recentemente e, portanto, teve sua reabertura de cara nova. Aliás, o estabelecimento funcionará de segunda à sábado, de 9h às 21h, e em domingos e feriados, de 9h às 16h.

O norte-americano John Textor, dono da SAF alvinegra, teve grande participação na remodelação do local. Afinal, grande parte do investimento de R$ 200 mil nas reformas veio do empresário, que comanda o futebol do clube. Em outubro, a loja com os produtos do Glorioso no Barra Shopping, na Zona Oeste da cidade, também começou seus trabalhos.

A reabertura em General Severiano funciona como uma fatia do processo de revitalização da sede social. Outras ações integram o planejamento, como a estátua do Garrincha e o lançamento de projeto do museu, bem como algumas já pensadas ao ano que vem. O local não comporta mais a estrutura de futebol, já que toda a área passou a ficar no Nilton Santos, incluindo os treinos do profissional. Mas a base utiliza dependências ainda, como campo e alojamentos, em certos momentos.

Veja como está a nova loja oficial do Botafogo

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.