Diniz acompanha vitória do próximo adversário do Fluminense no Mundial

O Fluminense já está de olho no próximo adversário do Mundial de Clubes. O técnico Fernando Diniz e a comissão técnica acompanharam a partida entre Al Ahly, do Egito, e Al-Ittihad, da Arábia Saudita, nesta última sexta-feira (15), no Estádio King Abdullah. O time egípcio venceu por 3 a 1 e garantiu vaga na semifinal contra os tricolores, na próxima segunda (18), às 15h (de Brasília), no mesmo local.

O técnico Fernando Diniz esteve acompanhado dos auxiliares Eduardo Barros e Marcão, além do preparadores físico Wagner Bertelli e Igor Cotrim. Alguns jogadores também aproveitaram a noite livre para observar o próximo adversário do Fluminense, como os zagueiros Felipe Melo e David Braz, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, e os meias Martinelli e Daniel.

Com gols de Maaloul, El-Shahat e Ashour, o Al Ahly venceu o Al-Ittihad por 3 a 1. O atual campeão africano dominou a partida e não teve dificuldades para vencer os donos da casa. O craque francês Benzema marcou o gol de honra do time saudita nos acréscimos da etapa final.

O Al Ahly estará no caminho de uma equipe brasileira no Mundial de Clubes mais uma vez. Em 2006 e 2012, foi adversário do Internacional e Corinthians, respectivamente. Curiosamente, ambos foram os últimos dois brasileiros campeões mundiais. O time africano também já foi superado por Palmeiras e Flamengo.

