Edinho nega desavenças entre herdeiros de Pelé

Um dos filhos de Pelé, Edinho conversou com a imprensa, durante o evento Prêmio Brasil Olímpico, no Rio, e falou sobre o inventário do pai. O técnico (atualmente sem clube), aliás, fez questão de lamentar a demora na parte burocrática para resolver a questão da herança deixada pelo Rei do Futebol à sua família. Pelé morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após longa luta contra o câncer. Portanto, já faz quase um ano. Entretanto, a situação dos herdeiros ainda não parece estar perto do desfecho.

“Ainda estamos cuidando desta questão do inventário, temos advogados para resolver isso. É uma burocracia, infelizmente, que tem de acontecer”, disse, em declaração ao UOL.

Edinho negou que haja desavenças na família em relação à herança.

“O mais importante é que a família está unida, os irmãos estão unidos e o exercício está sendo feito da maneira mais natural possível”, afirmou.

Herança de Pelé é segredo de justiça

Os filhos de Pelé, inclusive, conseguiram, em março desse ano, uma liminar que concedeu segredo de Justiça no processo do inventário. Ou seja, a divisão da herança do ex-camisa 10 do Santos e tricampeão do mundo pela Seleção Brasileira tem os documentos sob sigilo. A decisão partiu do relator Miguel Brandi, que levou em consideração o fato de o ex-jogador ser uma pessoa “conhecida e reconhecida mundialmente”.

