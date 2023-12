Haaland desfalca Manchester City em saideira do Mundial

Erling Haaland desfalcou o Manchester City no último jogo antes do Mundial de Clubes. O centroavante norueguês não foi relacionado para o duelo contra o Crystal Palace, neste sábado (16), no Etihad Stadium, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. O jogador sofre com um estresse ósseo no pé e ainda é dúvida para a semifinal contra o Urawa Reds, terça-feira (19), na Arábia Saudita.

Marcelo exalta Diniz e aponta favoritismo do City no Mundial

O técnico Pep Guardiola revelou que o centroavante norueguês sofre com estresse ósseo no pé e que era dúvida para o jogo contra o Crystal Palace. O treinador espanhol confirmou que Haaland viajaria para a Arábia Saudita, mas não garantiu presença na semifinal do Mundial de Clubes. O artilheiro desfalcou o Manchester City nos últimos três jogos.

Haaland sofreu uma lesão no tornozelo durante partida pela Noruega, na última data Fifa, e voltou a sentir um incômodo no local contra o Aston Villa, no último dia 6. O jogador teve um estresse ósseo detectado, mas os exames não apontaram fratura. O jogador é dúvida para a semifinal do Mundial de Clubes, mas deverá atuar numa eventual final.

O Manchester City estreia no Mundial de Clubes contra o Urawa Reds, do Japão, na terça-feira (19), às 15h (de Brasília), no Estádio King Abdullah. Em caso de vitória, o atual campeão europeu enfrentará o vencedor entre Fluminense e Al Ahly, do Egito, no dia 22.

