Com boa atuação de Bruno Guimarães, Newcastle supera o Fulham por 3 a 0

O Newcastle segue na luta para entrar na zona de classificação para competições europeias. Os Magpies venceram o Fulham por 3 a 0, neste sábado (16), no St’ James Park, pela 17ª rodada. O jovem meio-campista Miley, que saiu do banco de reservas, Almirón e Burn foram os autores do gol. Bruno Guimarães, aliás, teve boa atuação e deu assistências para dois gols. Com o resultado positivo, os donos da casa chegaram aos 29 pontos e assumiram a sexta colocação.

Newcastle domina as ações

Newscatle tenta aproveitar o fator casa e foi mais agressivo no início do primeiro tempo. O Fulham conseguiu suportar a pressão e encontrou espaços. Tanto que aos seis minutos invadiu a área, mas com poucas opções no ataque e não conseguiu finalizar a jogada. A partida passou a ficar mais física e em uma das divididas, o VAR interveio e o árbitro expulsou o atacante Raúl Jiménez aos 22 minutos.

Após ficar com a vantagem numérica, os Magpies voltaram a dominar as ações da partida e tiveram algumas chances de abrir o placar. Contudo, sem efetividade, já que acertam dois chutes no gol de dez possíveis. Com um a menos, os Whites recuaram e tentavam sair no contra-ataque. Inclusive, quase saíram na frente com Iwobi, após erro de passe do Newcastle na saída de bola. A propósito, o camisa 22 ficou cara a cara com o goleiro e desperdiçou ótima oportunidade.

No segundo tempo

Os Magpies voltaram melhores no segundo tempo e o goleiro Leno foi obrigado a fazer duas defesas. Assim, os donos da casa se mantiveram insistentes no ataque, até que o jovem Miley, que entrou no lugar de Joelinton marcou após boa jogada individual de Bruno Guimarães.

O Newcastle seguiu com o ímpeto e sete minutos depois aumentou a vantagem no placar. Gordon fez ótima jogada individual, encontrou ótimo passe para Callum Wilson. O centroavante foi travado pela marcação, mas Almirón aproveitou erro defensivo para fazer o segundo gol.

A postura ofensiva dos donos da casa continuou, a bola ficou viva após cobrança de escanteio e Bruno Guimarães acertou lindo cruzamento de trivela. O brasileiro achou o lateral-esquerdo Burn na segunda trave, que cabeceou, o goleiro deu rebote e depois entrou com bola e tudo para marcar o terceiro. Em contrapartida, o Fulham não teve fôlego no segundo tempo para conseguir uma recuperação. Os Magpies demonstraram querer marcar o quarto, porém sem caprichar nas oportunidades.

Jogos da 17ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/12)

Nottingham Forest 0x2 Tottenham

Sábado (16/12)

Manchester City 2×2 Crystal Palace

Bournemouth x Luton Town (suspenso)

Newcastle 3×0 Fulham

Chelsea x Sheffield

Burnley x Everton – 14h30

Domingo (17/12)

West Ham x Wolverhampton – 11h

Brentford x Aston Villa – 11h

Arsenal x Brighton – 11h

Liverpool x Manchester United – 13h30

