Zagueiro desmaia em campo e jogo é suspenso no Campeonato Inglês

O zagueiro Tom Lockyer, capitão do Luton Town, desmaiou durante jogo contra o Bournemouth pelo Campeonato Inglês, neste sábado (16/12). A partida estava em 1 a 1 quando, aos 14 minutos do segundo tempo, ele caiu no campo. Dessa forma, houve grande preocupação por parte dos companheiros de time e também dos rivais. O técnico do Luton Town, Rob Edwards, imediatamente entrou no gramado do Vitality Stadium, a arena do time adversário, chamando pelo socorro. Uma equipe médica atendeu o jogador durante cerca de 10 minutos, usando, inclusive, desfibrilador. Em seguida, os socorristas o levaram para o hospital. Assim o árbitro suspendeu o jogo.

Histórico de desmaio no Inglês

Esta não é a primeira vez que Lockyer passa mal durante um jogo. Afinal, em maio deste ano, ele sofreu uma taquicardia e também desmaiou em campo. Aquela partida era decisiva para o acesso do time à primeira divisão inglesa. Assim, o zagueiro acabou assistindo à confirmação dessa conquista, ao lado da família, num leito de hospital. Na ocasião, ele se submeteu a uma cirurgia e pôde retornar aos treinamentos e jogos.

Nascido em Cardiff, no País de Gales, em 3/12/1994, Lockyer tem 29 anos. O zagueiro, de 1,85 metro de altura, é cria da base do Cardiff , onde ingressou aos 17 anos. Antes de chegar ao Luton Twon, em setembro de 2020, ele passou pelo Bristol Rovers, da cidade de Bristol, na Inglaterra, e pelo Charlton, no sudeste da capital Londres. Tom Lockyer também atuou pela seleção de Gales em 16 jogos, sem marcar gol.

Jogos da 17ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/12)

Nottingham Forest 0x2 Tottenham

Sábado (16/12)

Manchester City 2×2 Crystal Palace

Bournemouth x Luton Town (suspenso)

Chelsea 2×0 Sheffield

Newcastle 3×0 Fulham

Burnley x Everton – 14h30

Domingo (17/12)

West Ham x Wolverhampton – 11h

Brentford x Aston Villa – 11h

Arsenal x Brighton – 11h

Liverpool x Manchester United – 13h30

