Jogador do Al Ahly elogia Fluminense e ‘tieta’ Marcelo

O Al Ahly, do Egito, garantiu a vaga na semifinal do Mundial de Clubes após vencer o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, nesta última sexta-feira (15), por 3 a 1. O lateral Ali Maaloul foi um dos destaques do jogo e marcou o primeiro gol da equipe africana na partida. O jogador, de 33 anos, celebrou a vitória e destacou a oportunidade de enfrentar o ídolo Marcelo, do Fluminense, na próxima fase.

Marcelo exalta Diniz e aponta favoritismo do Manchester City no Mundial de Clubes

“Primeiramente, temos de celebrar a vitória de hoje, e vamos ter tempo o suficiente para nos preparar para o jogo contra o Fluminense. Jogamos contra brasileiros antes, mas jogar contra o Marcelo será algo especial. Acho que vai ser um bom jogo”, disse o jogador tunisiano.

Fluminense e Al Ahly se enfrentam na próxima segunda-feira (18), às 15h (de Brasília), no Estádio King Abdullah, pela semifinal do Mundial de Clubes. O vencedor encara o classificado do duelo entre Manchester City, da Inglaterra, e Urawa Reds, do Japão, na terça (19), no mesmo horário e local.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.