Fluminense avalia contratação de Marcelo Lomba, do Palmeiras

Em meio ao Mundial de Clubes, o Fluminense avalia oportunidades de mercado na próxima janela de transferências visando a temporada de 2024. O goleiro Marcelo Lomba, do Palmeiras, seria um dos alvos da diretoria tricolor, segundo informações do portal “Saudações Tricolores”. O jogador, de 36 anos, tem contrato até o fim deste ano e chegaria sem custos.

Veja as últimas notícias do Fluminense!

O Fluminense busca um goleiro mais experiente para ocupar a reserva de Fábio. Atualmente, o jovem Pedro Rangel, de 23 anos, é o substituto imediato do veterano camisa 1 tricolor. Marcelo Lomba foi contratado pelo Palmeiras em 2022 e soma 16 partidas, sendo cinco nesta temporada. O clube paulista estuda a renovação do contrato por mais um ano.

Nascido no Rio de Janeiro, Marcelo Lomba foi revelado pelo Flamengo. O jogador teve passagens por Bahia, Ponte Preta e Internacional, além do Palmeiras. Lomba foi eleito pela CBF como o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2018. Ele também teve passagem pela seleção sub-17, onde foi campeão mundial da categoria.

Com a camisa do Palmeiras, Marcelo Lomba foi bicampeão do Paulistão e do Brasileirão (2022 e 2023), além de campeão da Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023). O goleiro já foi campeão da Copa do Brasil (2006) e tetracampeão carioca (2007-2009 e 2011) com o Flamengo, além de bicampeão baiano com o Bahia (2012 e 2014) e da Recopa Gaúcha (2017) com o Internacional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.