Palmeiras acerta compra de porcentagem para negociar venda de Kevin à Europa

Com o planejamento financeiro de 2024 já aprovado, o Palmeiras pretende manter os principais jogadores no clube. Mas para chegar à meta orçamentária que prevê R$ 295 milhões em atletas negociados, duas vendas traçadas pela diretoria são essenciais. Uma delas tem boas chances de ser a do atacante Kevin.

O Palmeiras, finalmente, encaminhou a compra de outros 20% do jogador junto ao Desportivo Brasil. O valor foi de 800 mil (R$ 4,3 milhões, na cotação atual). Desse modo, o Verdão ficará com 70% dos direitos do atleta em uma futura negociação.

O clube, aliás, voltou a recusar uma proposta do Shakhtar Donetsk pelo atacante de 20 anos, o que já havia ocorrido durante a temporada de 2023. Nesta última investida, os ucranianos ofereceram 10 milhões de euros (R$ 53,9 milhões, na cotação atual), com a ativação de bônus de 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões) por metas esportivas. Assim, a operação chegaria ao valor total de R$ 75,5 milhões, na cotação atual).

Venda de Kevin seria essencial para atingir meta orçamentária

A diretoria alviverde, porém, não dará prosseguimento às conversas se os valores não chegarem, no mínimo, a 15 milhões de euros (R$ 80,8 milhões), sem considerar bonificação. Acredita-se no clube que uma nova oferta com a quantia estipulada aparecerá em breve. O Lyon, da França, é outro clube interessado na jovem revelação alviverde.

Já confirmada, a transferência de Endrick para o Real Madrid garantirá 35 milhões de euros (R$ 198 milhões, na cotação atual). Metade foi quitada em janeiro deste ano, e a outra parcela será paga no próximo ano. Outra transação que deve entrar na conta alviverde é a venda de Artur para o Zenit. O atacante, contratado nesta temporada, está acertado com o clube da Rússia em negócio envolvendo 15 milhões de euros (R$ 80,9 milhões, na cotação atual).

Kevin disputou 11 partidas pelo profissional do Palmeiras: nove no Brasileirão e duas na Libertadores. Uma delas foi na semifinal diante do Boca Juniors, quando o jovem entrou na segunda etapa e converteu um dos pênaltis, apesar da eliminação naquela noite. Ele foi titular em dois jogos no Brasileiro.

