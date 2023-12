Corinthians prevê R$ 816 milhões em receitas em 2024

De acordo com documento apresentado pelo Corinthians, o Timão planeja ter um orçamento de R$ 816,6 milhões em 2024. Os números foram adquiridos primeiramente pelo jornalista Rica Perrone, do Uol. A maior parte deste montante se dá através dos direitos de TV: 294 milhões de reais, seguido por patrocínios (R$ 173,5 mi) e repasse de jogadores, como vendas e mecanismos de solidariedade da Fifa (R$ 150 milhões), entre outros.

Assim, haveria uma queda em relação aos números de 2023: R$ 954,4 milhões. A queda em relação ao ano passado se dá por uma projeção de R$ 90 milhões a menos nas vendas do Corinthians em relação a 2023. No documento, o Alvinegro prevê que os maiores gastos serão com salários, estimados em R$ 390, 2 milhões.

Por outro lado, o Corinthians se planeja para gastar R$ 809, 6 milhões em 2024. Assim, o Timão, se tudo der certo, terá um superávit de R$ 10 milhões no próximo ano.

Em 2024, o Corinthians disputará Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. O Alvinegro fez uma projeção cautelosa de prêmio nas competições esportivas, terminando na semifinal do estadual e em sétimo no Brasileiro. Já nas outras duas competições mata-mata, a projeção é de oitavas de final.

A janela do Corinthians está movimentada. O Timão acertou as saídas de Giuliano, Gil, Cantillo e Renato Augusto, que não renovaram. Outro que não fica para 2024 é o lateral-esquerdo Fábio Santos, que optou pela aposentadoria. Por outro lado, o clube manifestou interesse em Maurício e Thiago Mendes, além de negociar a extensão de empréstimo de Maycon. O Timão também quer comprar o zagueiro Lucas Veríssimo, emprestado pelo Benfica até junho.