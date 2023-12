Fluminense acerta a contratação de Antônio Carlos, ex-Orlando City

O Fluminense anunciou, neste sábado (16), a contratação do zagueiro Antônio Carlos, de 30 anos. Assim, o jogador, com passagem pelas categorias de base do clube, em Xerém, assinou em definitivo com o Tricolor até o fim de 2026. Nesse sentido, o defensor, que estava no Orlando City, dos Estados Unidos, é o primeiro reforço do clube carioca para 2024.

Após iniciar sua formação como atleta em Xerém, Antônio Carlos se profissionalizou pelo Corinthians e acumulou passagens por clubes como Flamengo e Palmeiras, onde foi campeão brasileiro em 2018, antes de se transferir para o Orlando City. No clube dos EUA, se tornou titular absoluto e uma das referências da equipe.

A equipe dos Estados Unidos chegou a exercer uma cláusula no contrato que permitia uma renovação automática por mais um ano, porém pesou o desejo do atleta em retornar ao Brasil.

Nesta temporada, Antônio Carlos disputou 24 jogos pelo Orlando City, marcando um gol e uma assistência. Por fim, o atleta está no futebol norte-americano desde 2020, como titular. Em julho, a negociação quase aconteceu, mas o zagueiro não conseguiu a liberação.

FICHA TÉCNICA



Nome completo: Antônio Carlos Cunha Capocasali Junior

Data e local de nascimento: 07/03/1993, Rio de Janeiro-RJ

Posição: Zagueiro

Último clube: Orlando City (EUA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.