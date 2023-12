Presidente da Caixa diz que Flamengo não tem projeto para estádio próprio

O Flamengo mantém vivo o sonho de ter um estádio próprio, e o presidente Rodolfo Landim já se manifestou sobre a maneira como pode viabilizá-lo. Uma delas seria a compra de um terreno da Caixa Econômica Federal na região do Gasômetro, na zona portuária do Rio. No entanto, de acordo com Carlos Antônio Vieira Fernandes, novo presidente da instituição, o clube carioca ainda não tem um projeto pronto.

Em entrevista ao Blog “Futebol Etc”, do Jornal de Brasília, o mandatário afirmou que o Rubro-Negro não tem um modelo jurídico capaz de viabilizar a negociação pela compra do terreno.

“Nós tivemos uma conversa, que ainda não está totalmente definida, porque o clube tem a ideia do aproveitamento de um bem patrimonial que pertence a um fundo de investimento da Caixa, na área do gasoduto, mas ainda é uma coisa muito incipiente. Queremos ajudar nisso, mas ainda não existe projeto, tampouco uma solução jurídica quanto ao formato de negócio. Só que, neste momento, não tem modelo; é só uma proposta”, revelou.

Além disso, Carlos Antônio Vieira Fernandes esclareceu a adoção ou não do modelo de SAF para viabilização da arena. Recentemente o presidente do Flamengo ressaltou que se trata de um caminho seguro para a construção do estádio próprio, sem qualquer endividamento.

“Seria prematuro, também, afirmar que o clube seria obrigado a se transformar em SAF”, concluiu Vieira.