Real Madrid x Villarreal: onde assistir, arbitragem e escalações

Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, o Real Madrid recebe o Villarreal, neste domingo (17), às 17h, no Santiago Bernabéu. As duas equipes têm ambições diferentes na competição, afinal, o clube da capital briga pelo título, enquanto os visitantes querem escapar do rebaixamento.

Onde Assistir



ESPN e Star + transmitem a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Real Madrid

Os Merengues estão confiantes após vencer o Unión Berlin pela Champions League. Porém, na La Liga, o clube vem de empate em 1 a 1 com o Bétis e está em segundo lugar, afinal, soma 39 pontos, dois atrás do líder Girona. Este, aliás, jogará apenas na segunda-feira (18). Assim, um triunfo o levaraá ao primeiro lugar provisório. O time comandado por Carlo Ancelotti não poderá contar com Vini Jr, Courtois, Militão, Camavinga, Carvajal e Guler, todos lesionados.

Como chega o Villarreal

O Villarreal também tem muitas baixas para a partida contra o Real Madrid, afinal, são quatro jogadores lesionados: Comesana, Foyth, Pino e Suárez. O time encontra-se em 14º, com 16 pontos, apenas três acima do Cádiz, que abre o Z3.

REAL MADRID X VILLARREAL

17ª Rodada da La Liga/Campeonato Espanhol

Data e Horário: 17/12, às 17 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri

REAL MADRID: Kepa; Lucas Vázquez, Rudiger, Alaba e Ferland Mendy; Kroos, Modric, Valverde e Jude Bellingham; Rodrygo e Brahim Díaz Técnico: Carlo Ancelotti

VILLARREAL: Pepe Reina; Foyth, Raul Albiol, Matteo Gabia e Altimira; Capoue, Dani Parejo, Akhmoach e Álex Baena; Gerard Moreno e Alexander Sorloth. Técnico: Marcelina Toral

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez

Jogos da 17ª rodada Espanhola

Sexta-feira (15/12)

Osasuna 1×0 Rayo Vallecano

Celta 1×0 Granada

Sábado (16/12)

Athletic Bilbao 2×0 Atlético de Madrid

Sevilla 0x3 Getafe

Valencia 1×1 Barcelona

Domingo (17/12)

Almería x Mallorca – 10h

Real Sociedad x Betis – 12h15

Las Palmas x Cádiz – 14h30

Real Madrid x Villarreal – 17h

Segunda-feira (18/12)

Girona x Alavés – 17h