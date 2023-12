Santos encaminha empréstimo de Soteldo para o Grêmio

O futuro de Soteldo após o rebaixamento do Santos foi definido neste sábado (17). Nesse sentido, o Peixe encaminhou o empréstimo do meio-campista para o Grêmio para 2024. Assim, o venezuelano deve ficar no time gaúcho por uma temporada, com valor de compra fixado. a informação é do portal ‘ge’

Grande nome da equipe paulista, apesar da queda inédita, o atleta despertou o interesse do Boca Juniors, da Argentina e também do rival Corinthians. Contudo, o Imortal Tricolor ganhou a disputa e terá o jogador, de 26 anos, em seu elenco para 2024.

O Santos enfrentará uma nova realidade com o rebaixamento e terá que enxugar a folha salarial do elenco. Com isso, Soteldo tem um salário considerado alto para os padrões da Série B. Vale lembrar que o Peixe adquiriu o passe do meia nesta temporada por R$ 19,2 milhões do Tigres, do México, e tem contrato até 30 de junho de 2027. O clube, por sinal, ainda deve três parcelas do negócio.

Apesar de ser um dos destaques técnicos do grupo, o meia esteve em campo em 32 partidas, mas estufou a rede em apenas uma oportunidade. O clube, no momento, conta com 35 jogadores no elenco, com uma folha salarial de R$ 11 milhões.

