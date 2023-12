Arsenal x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

Classificado às oitavas de final da Champions League, o Arsenal soma 36 pontos no Campeonato Inglês, apenas um atrás do líder Liverpool. No entanto, a equipes não poderá contar com Thomas Partey, Takehiro Tomiyasu e Timber, ambos lesionados, que estão fora de combate para o duelo deste domingo (17).

Como chega o Brighton

No meio da tabela (8ª posição), com 26 pontos, os visitantes vêm de uma vitória na Premier League e tentam encostar no pelotão de frente da competição. Para isso, precisam iniciar um arrancada para sonhar com uma vaga nas competições continentais na próxima temporada. No entanto, Roberto De Zerbi terá problemas para montar o time, visto que Solly March, Julio Enciso, Ansu Fati, Adam Webster e Danny Wekbeck estão no departamento médico.

Arsenal x Brighton

17ª rodada da Premier League

Data e horário: domingo, 17/12/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Estádio Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra

Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel, Oleksandr Zinchenko, Martin Ødegaard, Declan Rice, Kai Havertz, Bukayo Saka, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Brighton: Bart Verbruggen, James Milner, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke, Carlos Baleba, Pascal Groß, Mahmoud Dahoud, Simon Adingra, Adam Lallana, João Pedro e Evan Ferguson. Técnico: Roberto De Zerbi

Onde assistir: Star+ (streaming)

Jogos da 17ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/12)

Nottingham Forest 0x2 Tottenham

Sábado (16/12)

Manchester City 2×2 Crystal Palace

Bournemouth x Luton Town (suspenso)

Chelsea 2×0 Sheffield

Newcastle 3×0 Fulham

Burnley 0x2 Everton

Domingo (17/12)

West Ham x Wolverhampton – 11h

Brentford x Aston Villa – 11h

Arsenal x Brighton – 11h

Liverpool x Manchester United – 13h30