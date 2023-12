Concentração máxima em busca do sonho do Mundial, Fluminense

O Fluminense estreia nesta segunda-feira no Mundial de Clubes diante de um adversário que não estava cotado para passar pelas quartas de final. O Al-Ahly, do Egito, superou o favorito Al-Ittihad, da Arábia Saudita, com uma vitória incontestável de 3 a 1. O time de Benzema, Kanté, Fabinho e Romarinho não se encontrou na partida. Dessa forma, caiu para um adversário mais organizado em campo.

O resultado serve como uma espécie de alerta para a equipe tricolor. No futebol, ninguém garante a vitória de véspera. Assim, é preciso entrar ligado, sobretudo numa competição como o Mundial. A expectativa é de um duelo de muito equilíbrio, a exemplo do que tem acontecido ao longo dos últimos anos.

Não custa lembrar que quatro times brasileiros não passaram pelas semifinais: Internacional, Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo. Todos saíram daqui com a convicção dos torcedores de que estariam na decisão. E ficaram pelo caminho.

Fluminense e a chance de ser campeão

Se superar as semifinais, o Fluminense terá pela frente o vencedor do confronto entre Manchester City, da Inglaterra, e Urawa Reds, do Japão. O time de Pep Guardiola é muito superior tecnicamente e, sem dúvida, também o grande favorito para conquistar o título, independentemente de quem se classificar no outro duelo.

Isso quer dizer que, se chegar à decisão, o Fluminense não tem chance de levantar a taça? Claro que não. A tarefa será muito dificil devido à gigantesca diferença de investimento entre os dois clubes. Mas a bola apronta surpresas e já fez Inter, São Paulo e Corinthians campeões mundiais nesse formato, que vem desde 2005. Todos jogaram no limite e conseguiram bater os rivais, com um ponto em comum: vitórias por 1 a 0. O Flu de Diniz pode ser o próximo, mas terá que fazer um jogo perfeito, principalmente no sistema defensivo. Marcação e eficiência serão palavras-chave.

