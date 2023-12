Liverpool x Manchester United, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 12h30

Neste domingo, às 13h30 (de Brasília), no Estádio Anfield, rola mais uma edição do maior clássico do futebol inglês: Liverpool x Manchester United. Os dois são os maiores campeões e contam com as maiores torcidas do país. Não por acaso, nutrem grande rivalidade. Para o Liverpool a vitória o manterá na liderança, já que entrou nesta 17ª rodada com 37 pontos, contra 36 do Arsenal. Já para o Manchester United, está apenas na sétima posição, com 27 pontos e tem de vencer para se aproximar da zona de classificação às ligas europeias.

A Voz do Esporte preparou uma cobertura especial para este grande jogo. Para começar, inicia as transmissões às 12h30, com o seu tradicional esquenta. O comando fica com o premiado Cesar Tavares, que também narra o clássico.