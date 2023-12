Manchester City chega à Arábia para Mundial de Clubes

O Manchester City já está em Jeddah, na Arábia Saudita, onde vai disputar uma semifinal do Mundial de Clubes. O jogo contra o Urawa Reds, do Japão, será na próxima terça-feira (19/12), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, um complexo esportivo que abrange campos para treinos e o estádio Rei Abdullah

Neste sábado (16/12), o City empatou com o Crystal Palace, em casa, no Etihad Stadium, decepcionando os torcedores. O time chegou a abrir 2 a 0 sobre o rival. No entanto, cedeu o empate e a partida terminou em 2 a 2. Dessa forma, o tricampeão inglês vem tropeçando na Premier League. Afinal, embora viesse de vitória sobre o Luton Town, havia sofrido três empates e uma derrota nos jogos anteriores. Um balanço precário para um gigante.

Guardiola quer reação imediata no Mundial de Clubes

O treinador do City, Pep Guardiola, já declarou que não está satisfeito com a fase do time. Dessa maneira, na coletiva após o empate com o Crystal Palace, ele disse que é preciso reagir – e com urgência – para avançar no Mundial.

“Neste momento estamos em baixa e vamos nos erguer imediatamente e o mais rápido possível para competir (na Arábia)”, declarou.

O jogo contra o Urawa Reds será às 15h (de Brasília). O clube japonês obteve a classificação após vitória por 1 a 0 sobre o León no dia 15/12, no estádio Príncipe Abdullah, também na cidade de Jeddah, na Arábia.

Rival é fã declarado de Marcelo

Os outros concorrentes no Mundial de Clubes são o Fluminense e o Al Ahly. O time egípcio garantiu presença na semifinal após vencer o Al-Ittihad, clube de Jeddah, a cidade-sede do Mundial. O placar foi de 3 a 1, na sexta-feira (15/12). E um dos jogadores que marcaram gol nessa vitória, Ali Maaloul, elogiou o Tricolor e destacou a oportunidade de enfrentar o seu ídolo, Marcelo.

“Jogar contra o Marcelo será algo especial. Acho que vai ser um bom jogo”, disse o jogador tunisiano.

Fluminense e Al Ahly medem forças na segunda-feira

A partida entre Fluminense e Al Ahly será nesta segunda-feira (18/12), às 15h (de Brasília). E Marcelo já declarou que, embora o Fluminense tenha uma equipe qualificada para ganhar o Mundial, o favoritismo para o título pertence ao Manchester City.

“É um dos melhores times do mundo, tem vários jogadores especiais, um treinador incrível (Pep Guardiola) e há alguns anos está muito bem no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões. O time que ganhou a Liga dos Campeões sempre vai ser o favorito”, afirmou Marcelo, que busca seu quinto caneco de Mundial de Clubes, já que foi tetracampeão pelo Real Madrid.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.