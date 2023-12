Fluminense cogita manter André em 2024

À espera de propostas, o Fluminense avalia a possibilidade de manter André por mais tempo em 2024. O clube cogita manter o volante e vendê-lo apenas no meio do próximo ano, segundo informações do “ge”. O jogador, de 22 anos, desperta o interesse dos europeus, mas nenhum formalizou proposta até o momento.

André busca título do Mundial em ‘último capítulo’ pelo Fluminense

Liverpool e Fulham, da Inglaterra, são os principais interessados em André. O Fluminense tem a expectativa de realizar a maior venda de sua história e deseja vendê-lo a partir de 35 milhões de euros (R$ 189 milhões na cotação atual). A diretoria tricolor, no entanto, entende que os clubes europeus não devem fazer grandes investimentos no meio da temporada.

O desempenho no Mundial de Clubes pode mudar o cenário, mas o Fluminense cogita a possibilidade de manter o jogador até o meio de 2024, quando inicia a temporada europeia. Outra possibilidade é concretizar a venda em janeiro e negociar a permanência do jogador até o meio do ano que vem.

O Fluminense estreia no Mundial de Clubes será na próxima segunda-feira (18). O Tricolor enfrenta o Al Ahly, do Egito, às 15h (de Brasília), no Estádio King Abdullah, pela semifinal da competição. Na outra chave, o Manchester City, da Inglaterra, encara o Urawa Reds, do Japão, na terça (19), no mesmo horário e local.

