Botafogo celebra 28 anos do título brasileiro, e post vira alvo de críticas da torcida

O dia 17 de dezembro está marcado na história do Botafogo. Afinal, foi nesta data que o time de Túlio Maravilha e companhia conquistou o Campeonato Brasileiro, em 1995. Por isso, o clube celebrou o aniversário do título nas redes sociais. No entanto, o post não agradou muitos torcedores, que reagiram nos comentários, ainda ressentidos pela perda do caneco nesta temporada, de forma melancólica.

Uns lembrados pelos sucessos e outros marcados pelo FRACASSO E COVARDIA!!!

Bora contratar e o mais rápido possível mudar os rostos do fracasso que ainda continua no Botafogo. pic.twitter.com/B33sRkbul7 — Francisco Barba Negra ★彡 (@chikohenriques) December 17, 2023





Po cara, evita postagens até ano que vem. Galera tá de férias. — Futmais | Menino Fut (@futtmais) December 17, 2023





Líder de maio a novembro, o Glorioso deixou escapar o título mesmo após abrir uma vantagem de 13 pontos. O baixo rendimento de alguns jogadores e a fragilidade mental em várias partidas pôs tudo a perder. Além das constantes mudanças de comando, por sinal. Foram cinco treinadores, do português Luís Castro a Tiago Nunes, que chegou a quatro rodadas do fim e não obteve nem uma vitória.

Vocês fazem de sacanagem né — Espaço Glorioso (@EspacoGlorioso) December 17, 2023





Sei que a galera de 95 não tem nada a ver com o que aconteceu esse ano. Merecem ser exaltados! Mas chega a ser um escárnio uma postagem dessas… Pelo jeito viveremos só de passado mesmo. — Gabriel Lemos (@ChannelGlemos) December 17, 2023





E exaltar os campeões de 2023 nada, né? Ah, lembrei que são pipoqueiros. Que vergonha! — Pedro ★彡 (@PedroPPBoficial) December 17, 2023





‘Gol mais importante da minha carreira’

O ex-atacante Túlio, artilheiro da edição de 1995 com 23 gols, também fez um post e festejou o aniversário. Ele disse, aliás, que o gol na final contra ao Santos, no Pacaembu, foi o mais importante de sua carreira e quer que aquela equipe sirva de exemplo e inspiração para o próximo ano do Botafogo. Na época, o elenco convivia com atrasos salariais e não era cotado como favorito.

Os principais jogadores que se sagraram campeões são os seguintes:

Goleiros: Wagner e Carlão;

Defensores: Wilson Goiano, Wilson Gottardo, Gonçalves, André Silva, Wilson Mineiro, Eliomar, Grotto, Márcio Theodoro, Alemão;

Meio-campistas: Leandro Ávila, Jamir, Beto, Sérgio Manoel, Moisés, Cláudio, Iranildo, Marcelo Alves, Julinho;

Atacantes: Túlio, Donizete, Narcízio, Dauri;

Técnico: Paulo Autuori.





