Real Madrid x Villarreal, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Real Madrid e Villarreal se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasilia) no Santiago Bernabéu. Fazem um dos jogos da 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O Real tem 39 pontos e, se vencer, assume provisoriamente a liderança, já que o Girona, que tem 41, enfrentará o Alavés apenas nesta segunda-feira. O Villarreal anda decepcionando, pois, com 16 pontos, é apenas o 14º colocado. Mas está apenas três pontos à frente do primeiro dentro da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte vai cobrir esta partida, que tem uma atração especial: Endrick, que defenderá o Real a partir do segundo semestre de 2024 estará acompahando in loco das tribunas do Real. Inicia a sua transmissão às 16h (de Brasília), com seu tradicional esquenta, para te deixar muito bem informado sobre tudo o que rola no mundo da bola. Começando o duelo, Christian Rafael comanda a narração.