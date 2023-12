Diniz minimiza desgaste e vê Fluminense preparado no Mundial

O Fluminense está preparado para realizar um feito inédito em sua história. O Tricolor estreia no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (18), às 15h (de Brasília), contra o Al Ahly, do Egito, no Estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita. O técnico Fernando Diniz destacou a preparação dos tricolores, exaltou o elenco e ressaltou o sonho de conquistar o título.

“Disputamos o Mundial de Clubes todos os dias desde que cheguei no Fluminense. Era um sonho que nós nutríamos, não aconteceu na casualidade. Foi muito trabalho. Não é porque trabalhamos muito que vamos ganhar, mas trabalhando muito e sonhar todos os dias que é possível te aproxima das conquistas. E foi isso que nos trouxe até aqui”, disse o técnico.

“Continuamos trabalhando muito, sem parar e sonhando também. Vamos fazer o nosso melhor na semifinal. Fizemos uma preparação bastante adequada. Parecia que nunca ia chegar esse dia, mas chegou. Depois do momento de celebração da Libertadores, focamos (no Mundial de Clubes). O time chegou aqui preparado para fazer uma boa competição. É um sonho”, completou.

Diniz minimiza desgaste da temporada

O Fluminense disputou quase 70 jogos no ano e viveu uma temporada intensa com as conquistas do bicampeonato carioca e o inédito título da Libertadores. No entanto, o técnico Fernando Diniz minimizou o desgaste e destacou a experiência do elenco, que tem uma média de 33 anos. O treinador acredita que os jogadores veteranos foram fundamentais para o êxito em 2023.

“Não sei até que ponto isso pode pesar. Se ganhar vai falar que não pesou e se perder vai falar que pesou. São aquelas respostas fáceis de acabar fazendo depois do resultado. Chegamos em boas condições. É um sonho muito grande. O cansaço eventual que temos pelo desgaste da temporada inteira é suprimido pela imensa vontade de estar aqui. Estamos de corpo e alma pelo Fluminense”, disse.

