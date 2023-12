Paquetá tem atuação de gala na vitória do West Ham

O brasileiro Lucas Paquetá fez uma de suas melhores partidas nesta temporada. Assim, o apoiador foi o grande comandante da vitória do West Ham por 3 a 0 sobre o Wolverhampton, neste domingo (17/12), pela 17ª rodada da Premier League. Afinal, ele deu a assistência para os três gols, que foram de Kudus (dois) e Bowen. Além disso, o brasileiro ainda fez outras ótimas jogadas que levantaram a torcida.

Com o ex-Flamengo e Seleção Brasileira se destacando intensamente, o West Ham venceu e chegou aos 27 pontos, na metade de cima da tabela. Dessa maneira, se recupera da surra (5 a 0) que levou do Fulham na rodada passada. O Wolves parou nos 19 pontos, em 13º e com risco de perder mais uma posição no fim desta rodada.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

‘Sir’ Paquetá

Paquetá fez a diferença em um jogo que teve um primeiro tempo de muito equilíbrio. Afinal, apesar de ter mais a bola (53%) e chutar mais vezes na etapa (8 a 7), o West Ham foi pressionado, mas seguiu para o intervalo vencendo por 2 a 0 graças a lances de contra-ataques. Por sinal, sempre puxados por Paquetá. O primeiro, aos 22, foi primoroso. Paquetá rounbou a bola na defesa, quando o Wolves cobrou um escanteio, levou até o meio de campo saindo da marcação e lançou Kudus. O atacante teve muita qualidade para dominar, entrar na área e chutar. 1 a 0.

Aos 32, o Wolves tinha a bola. Mas Lemina deu um passe errado no meio de campo que Zouma recuperou e deu para Paquetá. Antes do meio de campo, o brasileiro lançou Kudus, que entrou livre e chutou rasteiro. E Paquetá ainda deu outro passe perfeito. Desta vez o camisa 10 encontrou Bowen. Mas o goleador perdeu chance de ouro.

No segundo tempo, o Wolves buscou mais o gol. Dessa forma, o brasileiro Matheus Cunha quase marcou e o time teve um tento anulado por impedimento. Como quem não faz leva, o West Ham ampliou. Paquetá recebeu na intermediária e num toquinho encontrou Bowen desmarcado. Assim, desta vez, o atacante não perdeu a chance: avançou e chutou para fazer 3 a 0.

Jogos da 17ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/12)

Nottingham Forest 0x2 Tottenham

Sábado (16/12)

Manchester City 2×2 Crystal Palace

Bournemouth x Luton Town (suspenso)

Chelsea 2×0 Sheffield

Newcastle 3×0 Fulham

Burnley 0x2 Everton

Domingo (17/12)

West Ham 3×0 Wolverhampton

Arsenal x Brighton

Brentford x Aston Villa

Liverpool x Manchester United – 13h30

