Gabriel Jesus garante mais uma vitória do Arsenal

O Arsenal enfrentou uma tremenda retranca do Brighton, neste domingo (17/12), pela 17ª rodada da Premier League inglesa. Apesar do massacre ofensivo (até os 15 do segundo tempo, 18 finalizações a zero) o time suou para furar o bloqueio. Entretanto, e felizmente, os Gunners contam com o brasileiro Gabriel Jesus. Foi dele o gol que abriu o placar, aos oito do segundo tempo, neste 2 a 0. Havertz ampliou no finzinho.

Para o Arsenal, a vitória levou o time aos 39 pontos, na sua disputa cabeça a cabeça pela liderança com o Liverpool. Mas o Brighton, com 26 pontos, caiu para o nono lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Legião Brasileira

Os três brasileiros do Arsenal estiveram em campo: Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Todos fizeram boa partida. Do lado do Brighton, João Pedro (ex-Fluminense) começou no banco, mas entrou aos 15 da etapa final e ao menos deu algum volume ofensivo ao time. Apenas depois da sua entrada o time passou a finalizar, embora sem grande perigo. Outro que começou no banco e entrou foi o defensor Igor Julio, bastante discreto.

Pressão do Arsenal e nada de gol

O placar do primeiro tempo em 0 a 0 foi injusto para o Arsenal. Afinal, o time da casa teve 60% de posse e metralhou nas finalizações 15 a 0. Por outro lado, o Brighton quase não chegou na área rival e se fechou com dez, suportando a pressão. Saka (duas vezes), Gabriel Jesus (duas vezes), Odegaard, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e Havertz tiveram oportunidades para abrir o placar. Porém, ou mandavam rente à trave ou o goleiro Verbruggen defendia.

Gabriel Jesus fura a retranca

No segundo tempo, o Arsenal seguiu com marcação alta, obrigando o Brighton a dar chutões. Assim, aos oito minutos, enfim veio o gol. Saka cobrou escanteio e Gabriel Jesus, na segunda trave, marcou de peixinho. O Arsenal seguiu melhor, mas após a entrada do brasileiro João Pedro, ao menos o Brighton conseguiu encaixar alguns ataques. Mas quem seguiu com as melhores chances foi o time da casa. O zagueiro Dunk salvou na linha um gol certo de Odegaard. E o dinamarquês teve outra chance, mas Verbruggen salvou. No fim, aos 43, Havertz recebeu desmarcado pela esquerda um passe de Nketiah e fechou o placar em 2 a 0.

Jogos da 17ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/12)

Nottingham Forest 0x2 Tottenham

Sábado (16/12)

Manchester City 2×2 Crystal Palace

Bournemouth x Luton Town (suspenso)

Chelsea 2×0 Sheffield

Newcastle 3×0 Fulham

Burnley 0x2 Everton

Domingo (17/12)

Arsenal 2×0 Brighton

West Ham x Wolverhampton

Brentford x Aston Villa

Liverpool x Manchester United – 13h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.