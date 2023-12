Fifa define formato da Copa Intercontinental para 2024

A Fifa definiu em reunião neste domingo (17/12), em Jeddah, na Arábia Saudita, que vai alterar levemente o formato atual do Mundial de Clubes para a próxima edição. Afinal, a partir do próximo ano, a competição (anual) passará a ser chamada de Copa Intercontinental, para não confundir com o Mundial de Clubes, que começará em 2025 e será disputado sempre a cada quatro anos, como a Copa do Mundo, com 32 equipes.

A Copa Intercontinental terá a participação dos campões continentais. No entanto, haverá uma importante mudança. O campeão europeu (vencedor da Champions League) jogará apenas uma partida: a final.

Assim, a primeira fase terá dois grupos. O primeiro vai reunir os campeões da Ásia, da África e da Oceania. O campeão da Oceania vai enfrentar o campeão da África ou o campeão da Ásia. Dessa maneira, quem vencer o jogo lutará pela classificação com a equipe que havia ficado de fora.

No segundo grupo, o campeão da Libertadores vai enfrentar o campeão da Concacaf.

Os vencedores de cada grupo disputarão uma partida única. Dessa forma, quem levar a melhor decidirá o título com o campeão europeu.

A final entre o grupo 1 e o grupo 2 ocorrerá no dia 14 de dezembro. Já a final da Copa Intercontinental entre o vencedor e o campeão europeu vai acontecer no dia 18 de dezembro.

PRIMEIRA FASE

GRUPO 1 –

Campeão da Ásia , campeão da África e campeão da Oceania

GRUPO 2 –

Campeão da Libertadores e campeão da Concacaf

SEGUNDA FASE (14/12/2024 – local a definir)

Campeão do Grupo 1 X Campeão do Grupo 2 (vencedor A)

FINAL (18/12/2024 – local a definir)

Campeão da Champions X Vencedor A

