Liverpool empata com o United. Arsenal é o novo líder do Inglês

Neste domingo (17/12), o Liverpool recebeu o seu arquirrival Manchester United, no maior clássico inglês. O jogo em Anfield, pela 17ª rodada, teve o time da casa muito superior no primeiro tempo. Mas o United equilibrou na etapa final, que foi emocionante, e chegou a ter algumas chances. Porém a bola não entrou para lado nenhum: 0 a 0. O resultado não espelhou o movimentado duelo e o volume ofensivo do Liverpool, que chutou incríveis 32 bolas (oito na direção do gol) contra seis do United (apenas uma no alvo, mas que obrigou Alisson a grande defesa).

Para o Liverpool, o resultado foi amargo. Afinal, foi aos 38 pontos e, assim, perdeu a liderança para o Arsenal, que venceu o Brighthon e passou a ter 39 pontos. O United com 28 pontos, está em sétimo lugar.

Liverpool muito melhor no primeiro tempo

Com 70% de posse de bola e 18 finalizações contra apenas duas do Manchester United, o Liverpool foi muito dominante no primeiro tempo. Porém, seu poderio não resultou em gol. Apesar de tantos chutes, apenas três foram no alvo e um único, uma cabeçada de Van Dijk após escanteio que Alexander -Arnold cobroui foi perigoda. Mas Onana fez grande defesa.

Manchester United engrossa na etapa final

No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto, pois o United resolveu querer jogo no ataque e pegou fogo depois dos 20 minutos. Hojlund recebeu pela direita e chutou para ótima defesa do brasileiro Alisson. Mas a resposta do Liverpool veio logo: um chute de Salah para ótima defesa de Onana. Isso assustou o United, que se fechou e passou a sofrer forte pressão. Mas, enfim, saiu com um empate que calou o Anfield.

Jogos da 17ª rodada da Premier League

Sexta-feira (15/12)

Nottingham Forest 0x2 Tottenham

Sábado (16/12)

Manchester City 2×2 Crystal Palace

Bournemouth x Luton Town (suspenso)

Chelsea 2×0 Sheffield

Newcastle 3×0 Fulham

Burnley 0x2 Everton

Domingo (17/12)

West Ham 3×0 Wolverhampton

Arsenal 2×0 Brighton

Brentford 1×2 Aston Villa

Liverpool 0x0 Manchester United

