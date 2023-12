Cauan de Almeida comunica saída do Corinthians e será treinador do América

O auxiliar do técnico Mano Menezes, Cauan de Almeida está próximo de dar o próximo passo na carreira. Ele comunicou a saída do Corinthians nas últimas horas e está a caminho do América-MG.

A Rádio Itatiaia antecipou a informação. De acordo com a publicação, o treinador de 34 anos já avisou a diretoria do clube paulista seu desejo de deixar a agremiação e ser treinador do América.

Em Minas Gerais, ele vai substituir Fabián Bustos, demitido pelo América em novembro, após a confirmação do rebaixamento para a Série B. Cauan atende o desejo da diretoria do América em ter um nome jovem a frente do trabalho, todavia, com grande conhecimento de futebol brasileiro.

Cauan, afinal, possui Licença C da UEFA e tem mestrado sobre futebol em portugal. Ele trabalha com Mano Menezes desde a época de Internacional, quando chegou ao clube gaúcho em 2022.

Curiosamente, o América foi ao mercado para contratar um treinador e buscou apenas por auxiliares. Inicialmente o Coelho tentou Andrey Lopes, o Cebola, do Palmeiras. Na sequência, tentou William Batista, ex-auxiliar e atual técnico do sub-20 do Vasco.

