Kane e Kim levam Bayern à vitória no Campeonato Alemão

Eficaz no ataque, mesmo sem ter muito a bola, o Bayern fez 3 a 0 no bom time do Stuttgart, neste domingo (17/12) pela 15ª rodada do Alemão. Surpreendeu a eficiência dos Bávaros neste jogo em seus domínios, a Allianz Arena. Afinal, com apenas 30% de posse, finalizou quatro vezes mais (16 a 4) e além dos gols, teve dois anulados e outras três chances claras. Kane fez dois e segue disparado na artilharia (já tem 20 em 15 rodadas) e o outro foi do zagueiro Kim Min-jae. Este sul-coreano foi impecável. Além de seguro na defesa, fez gol, deu a assistência para um de Kane e teve um tento anulado. Destaque no título italiano do Napoli na temporada passada, Kim está sobrando.

O Bayern chega aos 35 pontos, em segundo lugar e com menos um jogo do que o líder Leverkusen, que tem 39. Os bávaros estão atrás do 12º caneco seguido. O Stuttgart, que sonhava em roubar a vice-liderança dos bávaros pararam nos 31 pontos, em quarto lugar.

Veja aqui os jogos do Campeonato Alemão

Kane marca no primeiro minuto

O Bayern deu as cartas logo no início. Com um minuto, já vencia por 1 a 0. O gol saiu num erro de passe do Stuttgart. Sané recebeu pela direita, cortou a marcação e tocou para Harry Kane fazer 1 a 0. O Stuttgart tinha a bola. Mas não sabia o que fazer. O Bayern era um perigo, jogava em velocidade, induzia o rival ao erro. Poderia ampliar ainda no primeiro tempo. Porém, teve dois gols anulados por detalhes mínimos (Kim e Thomas Müller).

Bayern amplia em dia de Kane e Kim

Veio o segundo tempo e os bávaros permaneceram com a mesma estratégia. Afinal, era bola para o rival e, recuperando as jogadas, ataques rápidos. Mas chegou aos gols em lances de bola parada. Primeiro aos dez minutos, com Pavlovic cobrando falta da esquerda, Kim ajeitando e Kane de cabeça fazendo 2 a 0. Depois, aos 18. Pavlovic cobrou escanteio da esquerda na cabeça de Kim. Restava ao Stuttgart, que não perdia há cinco rodadas, lamentar. Ter a bola no pé e fechar o jogo com 65% e o dobro de passes não significa nada se chutou apenas seis vezes (duas no alvo) e o rival teve 18 finalizações (oito certas).

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (15/12)

Borussia M’Gladbach 2×2 Werder Bremen

Sábado (16/12)

Darmstadt 0x1 Wolfsburg

Bochum 3×0 Union Berlin

Augsburg x Borussia Dortmund

Mainz x Heidenheim

RB Leipzig 3×1 Hoffenheim

Domingo (17/12)

Freiburg 2×0 Colonia

Leverkusen 3×0 Eintracht Frankfurt

Bayern 3×0 Stuttgart

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.