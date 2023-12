Atacante do Atlético, Hulk, anuncia que será pai pela quinta vez

Um dos principais nomes do Atlético na campanha do Campeonato Brasileiro. O atacante Hulk acaba com aquele ditado “sorte no amor, azar no jogo”. Isso porque o atleta anunciou, neste domingo (17), que será pai pela quinta vez.

Pelas redes sociais, o atleta comunicou que será papai mais uma vez. Aliás, será o segundo com a atual esposa Camila Ângelo.

“Passando aqui para agradecer pelas inúmeras mensagens que venho recebendo sobre a questão da gravidez da minha esposa. Mais um filho, mais uma benção que Deus me presenteou. Sou muito grato a Deus. Não era novidade para os meus familiares, para as pessoas mais próximas”, postou Hulk.

Aliás, de acordo com Hulk, a informação não era novidade para ele e esposa. No entanto, a decisão de divulgar chegou somente agora. Ele espera anunciar o sexo do bebê nos próximos dias.

“Não era novidade. Eu e minha esposa já estamos vivenciando isso há alguns meses, com os familiares, com os amigos mais próximos. A gente resolveu não postar (antes), decisão nossa. Logo, logo, estaremos compartilhando aqui com vocês qual será o sexo do nosso próximo bebê. Mas o mais importante é que venha cheio de saúde para nos alegrar, ainda mais a minha família, que é tão abençoada por Deus”, observou.

Hulk conta aos filhos

Hulk contou ainda que esperou até as férias para contar aos filhos. “Meus filhos até então não sabiam. Eu combinei de falar com eles só a partir do dia 16, quando eu pegasse eles para passar as férias comigo. Quando chegaram aqui em casa, eu reuni com eles, contei a novidade. Eles ficaram muito felizes”, concluiu.

Em abril de 2023, Hulk ganhou a quarta filha, a primeira do casamento com Camila. O atleta ainda é pai de Ian, de 13 anos, Tiago, de 11, Alice, de 9, todos frutos do relacionamento com Iran Ângelo, tia da atual esposa do jogador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.