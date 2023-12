Sindicato dos jogadores critica novo Mundial de Clubes

O Sindicato dos Jogadores (FIFPro) se manifestou contra o Mundial de Clubes de 2025, anunciado pela Fifa neste domingo (17), em uma reunião em Jeddah, na Arábia Saudita.

Afinal, de acordo com a organização, a nova competição vai aumentar a carga de trabalho dos atletas.

“Essa nova implementação sobre a carga de trabalho dos jogadores demonstra uma falta de consideração pela saúde mental e física dos jogadores, bem como um desrespeito”, iniciou.

A FIFPro ainda disse que a nova competição vai atrapalhar o calendário e competições locais e, por fim, o descanso dos atletas. Afinal, os times brasileiros vão abandonar o calendário por até 29 dias. Assim, o sindicato afirma que o formato vai prejudicar Copa Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

“A competição ampliada prejudicará o tempo de descanso e recuperação desses jogadores e atrapalhará ainda mais as competições nacionais e internacionais. Os jogadores (que atuam na Europa) terão que jogar no final de uma temporada de 11 meses, com poucas perspectivas de descansar o suficiente antes do início da temporada seguinte”, salientou.

O novo Mundial terá 32 equipes e uma fórmula parecida com a da Copa do Mundo de Seleções. Serão oito grupos com quatro times cada. Assim, os dois melhores de cada grupo avançam às oitavas e, daí, mata-matas até a final.

O Conselho da Fifa definiu, ainda, que vai usar o coeficiente da Uefa para definir os participantes que não tiverem a classificação previamente garantida.

