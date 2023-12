Francês: PSG cede empate no último lance do jogo

Mbappé, de pênalti, fez o gol que parecia garantir ao PSG a vitória sobre o Lille, neste domingo (17/12), fora, no Pierre-Mauroy, pela 16ª rodada do Francês. Porém, nos acréscimos, no último lance do jogo, o canadense Jonathan David fez o gol de empate para os donos da casa. O PSG tentava a nona vitória seguida. Com o 1 a 1, vai aos 37 pontos, na liderança. Tem cinco na frente para o Nice. Já o Lille, com 28 pontos, está na quarta posição.

Com este gol, Mbappé, que fez um jogo discreto, chegou ao seu 16º na competição (cinco de pênalti). O PSG, além da ponta, é o time com mais vitórias, melhor ataque (39 gols) e segunda melhor defesa (13, contra 9 do Nice).

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Francês

Gol do PSG só no segundo tempo

O Lille assustou nos primeiros minutos. O atacante Zhegrova, destaque da seleção de Kosovo, muito veloz e driblador, criou praticamente sozinho duas jogadas antes dos 15 minutos que quase resultaram em gols do Lille. Porém, a partir dos 20 minutos o PSG se impôs. O time da casa nada mais fez. Assim, viu o rival quase marcar com Dembélé (para fora) e Vitinho (defesaço do goleiro Chevalier). Mas o primeiro tempo fechou com o placar em branco.

Na volta para o segundo tempo, o Lille passou a buscar mais chutes para o gol de Arnau Tenas. Mas começou a recuar e deu a chance para o PSG chegar ao gol, aos 21. Numa jogada que contou com Marquinhos levando a bola até a área, a jogada chegou a Lucas Hernández pela esquerda. O lateral foi calçado por Diakité. Pênalti que Mbappé cobrou e abriu o placar.

Lille arranca o empate

A vantagem mínima seguia e isso animou os donos casa. Apoiado pela torcida, foi à frente. O atacante canadense Jonathan David, seu principal jogador e que começou no banco, foi a campo e prendeu os zagueiros. E, no último lance do jogo, veio o empate. Asensio na lateral direita deu um passe rasteiro para o meio da área. Mas no pé do inimigo, Cabella. Este deu para Ounas chutar para defesa parcial de Tena. Na sobra, cabeçada de David para a rede. Não teve nem saída de bola. Placar final 1 a 1.

Jogos da 16ª Rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (15/12)

Monaco 0x1 Lyon

Sábado (16/12)

Le Havre 3×1 Nice

Lens 2×0 Reims

Domingo (17/12)

Nantes 0x2 Brest

Toulouse 0x0 Rennes

Metz 0x1 Montpellier

Lorient 1×2 Strasbourg

Olympique 2×1 Clermont

Lille 1×1 PSG

