Caio Ribeiro revela convite para ser diretor de futebol do Botafogo

O ex-jogador Caio Ribeiro, atual comentarista da TV Globo, revelou que recebeu convite para ser diretor de futebol do Botafogo.

Em entrevista ao “Charla Podcast” , ele contou o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, homem-forte do futebol do Glorioso, o chamou para ser cartola logo após o fim do Brasileirão de 2005.

Aliás, de acordo com o ex-atleta, o Botafogo na ocasião vivia crise de salários atrasados, ameaças de greve de jogadores e especulações de jogos entregues.

“Eu lembro como se fosse hoje daquela última rodada do Brasileiro. Não sabia que seria meu último jogo e não pensava em me aposentar. Teve uma briga dos jogadores com a diretoria, estávamos com três meses de salários atrasados e aí houve uma greve por parte dos jogadores”, lembrou Caio, salientando que lutou contra a greve.

“A direção disse não entender o motivo da greve alegando que estava em dia. Enfim, sei que como um dos líderes do grupo tudo acabou respingando em mim, quando, na verdade, eu era um dos que lutavam contra a greve. Sempre fui contra. Isso foi uma coisa interna, nunca falei para ninguém, mas sempre fui contra”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.