Com Modric genial, Real Madrid goleia Villarreal pelo Espanhol

O Real Madrid, sob o comando de Modric, assumiu, pelo menos até esta segunda-feira (18/12), a liderança do Campeonato Espanhol. Afinal, o time goleou o Villarreal no Santiago Bernabéu, por 4 a 1, pela 17ª rodada da competição. Dessa forma, foi aos 42 pontos, contra 41 do Girona. Entretanto, o time catalão ainda jogará na rodada, nesta segunda-feira, contra o Alavés, e pode voltar ao primeiro lugar. O Villarreal tem 16 pontos, em 14º.

Modric teve uma atuação magistral. Assim, deu um passe de gênio, para o primeiro gol, de Bellingham. Depois, cobrou o escanteio que resultou no segundo gol, de Rodrygo. E o croata fez o quarto gol (o terceiro foi de Brahim Díaz). José Nogales fez o gol do Villarreal.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

Modric na veia!

Modric centralizava todas as jogadas do Real e, aos 25, mostrou a sua arte. Dessa forma, após receber de Vázquez na entrada da área, de primeira deu um lançamento de mestre para Bellingham cabecear e fazer 1 a 0. Pouco depois, Modric cobrou o escanteio que, após confusão na área, Rodrygo mandou para a rede. Porém, o brasileiro nem comemorou, esperando o VAR. Após três minutos validou o gol. Assim, os Merengues foram para o intervalo vencendo por 2 a 0. Felizes com a vantagem no placar, mas lamentando também uma péssima notícia: aos 32, Alaba torceu o joelho e teve de sair (entrou Nacho). O curinga austríaco, que vem jogando como zagueiro, provavelmente perderá várias semanas em recuperação.

Após o susto, a goleada

O segundo tempo esquentou com o gol do Villarreal aos nove minutos. Nogales aproveitou um erro de posicionamento da zaga, principalmente de Nacho, entrou na cara do goleiro Lunin e chutou para diminuir o placar. O Real precisou se recompor e tomar cuidados defensivos. Mas o ataque estava funcionando. Brahim Diáz, numa disparada pela esquerda, desde o meio de campo até a área, fez um golaço, ampliando. E a dupla Rodrygo e Modric estava azeitada. E foi numa jogada dos dois, aos 24, que veio o terceiro gol. Um erro de saída de bola deu a chance para Rodrygo aparecer na área tirando a zaga e obrigando o goleiro Jorgensen a dividir a bola. A sobra ficou com Modric. Aí, já viu. Chute perfeito e 4 a 1 no placar.

Jogos da 17ª rodada Espanhola

Sexta-feira (15/12)

Osasuna 1×0 Rayo Vallecano

Celta 1×0 Granada

Sábado (16/12)

Athletic Bilbao 2×0 Atlético de Madrid

Sevilla 0x3 Getafe

Valencia 1×1 Barcelona

Domingo (17/12)

Almería 0x0 Mallorca

Real Sociedad 0x0 Betis

Las Palmas 1×1 Cádiz

Real Madrid 4×1 Villarreal

Segunda-feira (18/12)

Girona x Alavés – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.