Inter vence Lazio e abre quatro pontos na ponta do Italiano

Pintou o campeão? A Internazionale de Milão venceu a Lazio, em Roma, neste domingo (17) por 2 a 0. Os gols foram marcados pelos atacantes Lautaro Martínez e Thuram, um em cada tempo. O jogo, vale lembrar, valeu pela 16ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a Inter agora soma 41 pontos, com 13 pontos, dois empates e apenas uma derrota. A equipe é seguida pela Juventus de Milão, que só empatou na rodada e soma 37. O G4 tem ainda Milan e Bologna, com 32 e 28, respectivamente. A Lazio, por sua vez, em 11º, com 21.

A Lazio teve mais finalizações ao longo do jogo, além de mais posse de bola no primeiro tempo. No entanto, a Internazionale marcou muito bem e aproveitou os erros defensivos do time da capital para garantir o triunfo. Os interistas abriram o placar aos 40, quando Lautaro aproveitou um erro na saída de bola da Lazio. No segundo tempo, em contra-ataque, o argentino serviu Thuram para dar números finais. No fim do jogo, Lazzari foi expulso, deixando a vida dos interistas ainda mais fácil.

Jogos da 16ª rodada do Italiano

Sexta (15/12)

Genoa 1×1 Juventus

Sábado (16/12)

Lecce 2 x 1 Frosinone

Napoli 2 x 1 Cagliari

Torino 1×0 Empoli

Domingo (17/12)

Milan 3×0 Monza

Udinese 2 x 2 Sasuolo

Fiorentina 1 x 0Verona

Bologna 2 x 0 Roma

Lazio 0 x 2 Inter

Segunda-feira (18/12)

Atalanta x Salernitana 16h45

